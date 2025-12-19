Klart: IFK Göteborg värvar Gabriel Ersoy

IFK Göteborg stärker upp i defensiven.

Mittbacken Gabriel Ersoy ansluter från Vasalund.

– Det är en dröm att få spela här, säger han i ett uttalande.

FotbollDirekt har sedan tidigare avslöjat att IFK Göteborg lagt ett bud på Vasalund-mittbacken Gabriel Ersoy, 20. Under fredagen presenterades Ersoy av Blåvitt. Kontraktet sträcker sig över tre år.

– Detta är en av de största klubbarna i Sverige och det är en dröm att få spela här. Supportrarna är otroliga och jag tror att det är ett steg som kommer att passa mig. Jag har suttit och kollat klipp på YouTube från matcherna och slagits av inramningen på Gamla Ullevi. Jag ser extremt mycket fram emot att själv få gå ut där och höra inmarschlåten, säger Ersoy på IFK Göteborgs hemsida.

Blåvitts sportchef Hannes Stiller om nyförvärvet:

– Det är en fysisk mittback med en bra vänsterfot och han är i en ålder där vi kommer att kunna utveckla honom ännu mer hos oss. Han kommer att komplettera den övriga försvarsuppsättningen väl och vi ser stor potential i honom på både kort och lång sikt.

Gabriel Ersoy noteras för 64 framträdanden i Vasalund.