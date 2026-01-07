Klart: IFK Norrköping värvar engelsk mittfältare

IFK Norrköping fortsätter att förstärka truppen.

Denna onsdag står det klart att man värvar Ryan Nelson.

– Jag har verkligen längtat till det här ögonblicket, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

Under gårdagen presenterade IFK Norrköping Viktor Christiansson, denna onsdag så har man gjort klart med ytterligare ett nyförvärv.

Den engelsk mittfältaren Ryan Nelson ansluter till Peking från norska Raufoss.

– Jag har verkligen längtat till det här ögonblicket. Jag fick höra talas om Norrköpings intresse för några veckor sedan. Det kändes rätt direkt. När jag började prata med mina kompisar om klubben så gick de alla igång direkt och började skicka mig länkar från olika matcher och på fansen på ståplats… Det kändes lite overkligt i början, men nu är jag här. Jag ägnade jul- och nyårshelgen åt att titta på filmer från Norrköping och visa för min familj, säger han via klubbens hemsida.

28-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med IFK Norrköping.

– I Ryan får vi in en spelare som är skicklig i den sista tredjedelen – både när det gäller att skapa målchanser för sig själv och att sätta medspelare i bra avslutslägen. Han är en vänsterfotad högerytter med egenskaper, som gör honom användbar på flera positioner. Ryan är djupledshotande och har en stark arbetsmoral, vilket tydligt kommer till uttryck i presspelet. Varmt välkommen till IFK Norrköping, säger sportchef Henrik Jurelius.