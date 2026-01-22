Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Jesper Karlssons lån bryts i förtid

Jesper Karlsson har under hösten varit utlånad till Aberdeen.
Nu står det klart att lånet bryts i förtid.
Svensken väntas istället lånas ut till Utrecht.

Foto: Bildbyrån

Inför den här säsongen lånade Aberdeen in Jesper Karlsson från Bologna.
Nu står det dock klart att det är färdigspelat i Skottland för svensken.

Aberdeen meddelar denna torsdagskväll att Bologna valt att bryta lånet i förtid och återkalla Karlsson.
Totalt blev det fem mål på 18 matcher i den skotska ligan för Karlsson.

Härnäst väntas det bli en utlåning till Utrecht, något som Fotbollskanalen rapporterat om under torsdagen.

