Klart: Jesper Karlssons lån bryts i förtid
Jesper Karlsson har under hösten varit utlånad till Aberdeen.
Nu står det klart att lånet bryts i förtid.
Svensken väntas istället lånas ut till Utrecht.
Inför den här säsongen lånade Aberdeen in Jesper Karlsson från Bologna.
Nu står det dock klart att det är färdigspelat i Skottland för svensken.
Aberdeen meddelar denna torsdagskväll att Bologna valt att bryta lånet i förtid och återkalla Karlsson.
Totalt blev det fem mål på 18 matcher i den skotska ligan för Karlsson.
Härnäst väntas det bli en utlåning till Utrecht, något som Fotbollskanalen rapporterat om under torsdagen.
