Beata Olsson har lämnat för Liverpool.

Nu meddelar Kristianstads DFF att man förstärker med Mollie Baker.

– Mollie värvas som en offensiv komplettering, säger klubbchef Lovisa Ström via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram

Kristianstads DFF spetsar offensiven.

Efter att ha sålt Beata Olsson i en rekordövergång för klubben till Liverpool, så står det klart att Mollie Baker ansluter till klubben.

Baker kommer senast från Lousiana State University.

– Mollie värvas som en offensiv komplettering till vår trupp och vi hoppas hennes förmåga ”hota i djupled” kommer komma till sin rätt i vårt sätt att spela, säger Lovisa Ström via klubbens hemsida.

Hennes avtal med KDFF sträcker sig säsongen ut, men det behöver inte ta slut där.

– Med förhoppningen att båda parterna ska vilja förlänga därefter, säger Ström.