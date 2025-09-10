Klart: Kristianstads DFF värvar Mollie Baker
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Beata Olsson har lämnat för Liverpool.
Nu meddelar Kristianstads DFF att man förstärker med Mollie Baker.
– Mollie värvas som en offensiv komplettering, säger klubbchef Lovisa Ström via klubbens hemsida.
Kristianstads DFF spetsar offensiven.
Efter att ha sålt Beata Olsson i en rekordövergång för klubben till Liverpool, så står det klart att Mollie Baker ansluter till klubben.
Baker kommer senast från Lousiana State University.
– Mollie värvas som en offensiv komplettering till vår trupp och vi hoppas hennes förmåga ”hota i djupled” kommer komma till sin rätt i vårt sätt att spela, säger Lovisa Ström via klubbens hemsida.
Hennes avtal med KDFF sträcker sig säsongen ut, men det behöver inte ta slut där.
– Med förhoppningen att båda parterna ska vilja förlänga därefter, säger Ström.
Den här artikeln handlar om: