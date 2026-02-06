Klart: Landskrona Bois gör storförsäljning
Landskrona Bois säljer talangen Max Nilsson.
Enligt uppgifter får Skåneklubben åtta miljoner kronor för 20-åringen.
20-årige Max Nilsson imponerade en hel del i Landskrona Bois förra säsongen.
Nu står det klart att talangen går vidare i karriären.
Landskrona Bois meddelar nu att mittfältaren säljs till norska Fredrikstad.
Norra Skåne har uppgett att Bois för åtta miljoner kronor för talangen.
– Max har satt ett tydligt avtryck i Landskrona BoIS, både som spelare och med sin person. Med sitt hårda jobb, mod och ständiga driv att vinna och utvecklas har han ofta gått främst i ledet. En lagkamrat som både brytt sig och utmanat. Vi önskar honom stort lycka till i Fredrikstad, säger Robin Asterhed via klubbens hemsida.
