Klart: Lucas Forsberg förlänger med Gif Sundsvall

Lucas Forsberg har tagit ett framtidsbeslut.

Mittbacken förlänger med Gif Sundsvall.

Det nya avtalet sträcker sig över 2027.

Foto: Bildbyrån

Lucas Forsbergs kontrakt med Gif Sundsvall löpte ut vid årsskiftet.

Under vintern har det ryktas om en hel del intresse för den unge mittbacken, men nyligen kom uppgifter om att en fortsättning i Giffarna är aktuell för mittbacken. Nu står det klart att det också blir så.

Gif Sundsvall meddelar denna tisdag att man är överens med 22-åringen om ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

– Lucas var under det gångna året en av lagets främsta spelare, och klubben är mycket glad över att han nu stannar i ytterligare två år, säger sportchef Joel Cedergren.