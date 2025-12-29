Klart: Lustig får permanent roll i VSK

Mikael Lustig blir kvar i Västerås SK.

Den tillförordnade sportchefen får en permanent roll som fotbollsansvarig.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av december som den nyuppflyttade allsvenska klubben Västerås SK meddelade att Mikael Lustig, 39, klev in som tillförordnad sportchef. Den tidigare landslagsspelaren ersatte managern Kalle Karlsson, som lämnat klubben för Hammarby IF.

I dag, måndag, står det klart att Lustig blir kvar i föreningen, men inte som sportchef. 39-åringen har i stället fått en permanent roll som fotbollsansvarig i VSK.

”Rollen innebär ett övergripande ansvar för att säkerställa samspelet mellan föreningens sportsliga funktioner och bidra till en långsiktig, tydlig och hållbar sportslig riktning för Västerås SK Fotboll. Även om fokus primärt ligger på elitverksamheten inom akademi och herrlag, så innebär rollen även att agera stödfunktion till barn och ungdom samt föreningens damlagsverksamhet.”, skriver klubben i ett uttalande.

Samtidigt meddelar VSK att uppdraget är på deltid till en början och Lustig, som agerar expert i SVT, kommer parallellt att fortsätta med sin mediala roll.