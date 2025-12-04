Uppgifter: Mak Lind lämnar BK Häcken
Mak Lind var med och tog BK Häcken till ett SM-guld.
Nu kan succétränaren lämna för North Carolina Courage.
Detta enligt GP.
Tränaren Mak Lind var med och tog BK Häcken till sitt första SM-guld sedan man bröt med Kopparbergs/Göteborg FC.
Sedan dess har Lind ryktats bort från Häcken och enligt GP kan nästa destination bli i USA.
Tidningen uppger att Lind är klar för North Carolina Courage som spelar i NWSL.
– Man ska inte tro på allt man läser. Jag mår hur bra som helst i den här miljön. Man vore knäpp om man jagar annat i läget man är i nu. Gräset är inte grönare på andra sidan, sa Lind under galan Damallsvenskans bästa 2025.
Lind tog över BK Häcken 2023.
