Uppgifter: Mak Lind lämnar BK Häcken

Mak Lind var med och tog BK Häcken till ett SM-guld.

Nu kan succétränaren lämna för North Carolina Courage.

Detta enligt GP.

Foto: Bildbyrån

Tränaren Mak Lind var med och tog BK Häcken till sitt första SM-guld sedan man bröt med Kopparbergs/Göteborg FC.

Sedan dess har Lind ryktats bort från Häcken och enligt GP kan nästa destination bli i USA.

Tidningen uppger att Lind är klar för North Carolina Courage som spelar i NWSL.

– Man ska inte tro på allt man läser. Jag mår hur bra som helst i den här miljön. Man vore knäpp om man jagar annat i läget man är i nu. Gräset är inte grönare på andra sidan, sa Lind under galan Damallsvenskans bästa 2025.

Lind tog över BK Häcken 2023.