Klart: Malmö släpper duo

Mustafa Zeidan och Patriot Sejdiu lämnar Malmö FF.

Duons avtal bryts i förtid, meddelar klubben under tisdagen.

– Konkurrensen har varit väldigt hård här, säger Daniel Andersson.

I går, måndag, meddelade Malmö FF att Oliver Berg säljs till den allsvenska konkurrenten Brommapojkarna i en riktig chocktransfer. Under tisdagen kommer nästa avsked för MFF.

Det rör sig om duon Mustafa Zeidan, 27, och Patriot Sejdiu, 25, som båda lämnar klubben i förtid efter att parterna kommit överens om att bryta avtalen.

– Jag fick äran att få representera Malmö FF och det är största som en spelare kan göra i svensk fotboll. Jag har fått uppleva många fina ögonblick men det som jag tar med mig är när vi vann Svenska cupen 2022 och att jag fick äran att få göra mål i båda derbyna mot HIF den säsongen. Stort tack till samtliga ledare och spelare som jag fick dela omklädningsrum med, samt till våra fantastiska supportrar som alltid finns där för Malmö FF, säger Sejdiu i ett uttalande.

25-åringen har varit utlånad i flera olika sejourer under de senaste åren. Höstsäsongen spenderade Sejdiu i Öster där det blev tio allsvenska framträdanden.

– Patriot kom till oss som 15-åring och tog sig upp i A-lagstruppen där han vid flera tillfällen visat matchavgörande egenskaper. Konkurrensen har varit väldigt hård här hos oss under lång tid och istället för ytterligare lån är vi överens om att en permanent flytt till en annan klubb är bäst för alla parter. Vi önskar Patriot stort lycka till framöver, säger Daniel Andersson.

”Var en dröm som gick i uppfyllelse”

Mustafa Zeidan har även han varit utlånad från MFF, först till Hatta i Förenade arabemiraten och sedan sommaren 2024 till Rosenborg i Norge.

– När jag skrev på för Malmö FF 2022 så var det en dröm som gick i uppfyllelse. De senaste åren har jag varit iväg men följt klubben med stor passion och det kommer jag göra för alltid. Jag är helt säker på att klubben kommer ta sig tillbaka till toppen där man hör hemma. Jag vill rikta ett stort till alla underbara människor som jobbar för Malmö FF och för den fina tid jag fick i klubben, säger han.

Andersson:

– Direkt när Moustafa kom till oss sommaren 2022 visade han prov på sina offensiva styrkor med både mål och assist. Sedan hade vi som lag ett tungt år 2022 och när vi därefter tog ny fart under Henrik Rydström fick ”Musty” allt mindre speltid. ”Musty” är en bra spelare som i en passande miljö kommer att tillföra mycket och vi önskar honom stort lycka till!