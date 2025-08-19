Nikola Vasics flytt till Hammarby ser ut att närma sig.

Nu står det klart att anfallaren bryter avtalet med BP.

Detta meddelar klubben denna tisdagseftermiddag.

Nikola Vasic har nyligen igen gjorts aktuell för Hammarby och en flytt ser nu ut att närma sig.

Anledningen till det är nämligen att IF Brommapojkarna idag meddelar att anfallaren valt att bryta sitt kontrakt i förtid med anfallaren.

”Nikola Vasic har valt att bryta sitt avtal med BP. Vi önskar honom lycka till framåt och hoppas snart få se honom på planen”.

När en övergång till Hammarby blir klar (om den blir det) återstår att se.

Häromveckan kunde dock FD avslöja att Vasic läkarundersökts av Hammarby och klarat den undersökningen.