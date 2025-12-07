Klart: Nordic United har gjort klart med ny tränare

Nemanja Miljanovic har lämnat Nordic United för Östersunds FK.

Nu har Södertäljeklubben gjort klart med en ersättare.

Steven Younan tar över som huvudtränare.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

I slutet av den här veckan meddelade Östersunds FK att Nemanja Miljanovic tar över som huvudtränare för klubben och med det lämnar han Nordic United, som han tog upp till superettan den här säsongen.

Södertäljeklubben, som debuterar i landets näst högsta serie nästa säsong, har nu gjort klart med en ny huvudtränare.

Denna söndagskväll så står det klart att Steven Younan tar över som huvudtränare.

Younan, som har förflutet som tränare i Syrianska, har de senaste åren varit assisterande tränare i Nordic United, men nu tar han alltså över som huvudtränare.