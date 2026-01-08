Klart: Öis värvar från Hammarby – FD:s avslöjande bekräftat

Benjamin Laturnus, 22, är klar för Örgryte.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

– Det känns väldigt bra vi kommit överens med Benjamin, säger sportchefen Pontus Farnerud.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, onsdag, som FotbollDirekt kunde avslöja att Hammarby TFF-stjärnan Benjamin Laturnus hade gjort sitt val. Mittfältaren hade tidigare kopplats ihop med både Sirius och Örgryte, men enligt FotbollDirekts uppgifter skiljde bara detaljer från en övergång till nyuppflyttade Öis. Senare under onsdagen rapporterade Sportbladet att övergången var i hamn.

Under torsdagen meddelade Örgryte att 22-åringen ansluter på ett kontrakt skrivet över tre år.

– Det känns väldigt bra vi kommit överens med Benjamin och att han känner att han vill vara en del av Öis och det vi byggt upp. Benjamin har ett stort driv av att fortsätta utvecklas och besitter i sin roll som central mittfältare intressanta egenskaper som passar väl in i vårt sätt att spela, säger sportchefen Pontus Farnerud i ett uttalande.

👋 VÄLKOMMEN BENJAMIN!



Mittfältaren Benjamin Laturnus är klar för spel i Örgryte IS.



Läs mer ⤵️https://t.co/MCPqlzxpnb



📸 Daniele Guglielmin pic.twitter.com/ffgE9XhxNP — ÖIS Fotboll (@OrgryteFotboll) January 8, 2026

I fjol gjorde Benjamin Laturnus ett mål och fyra assist på 27 matcher i ettan. Han spelade även båda kvalmatcherna mot Örebro SK. Mittfältaren är fostrad i Djurgårdens akademiverksamhet.