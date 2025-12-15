FD:s avslöjande bekräftat – Rasmus Bergvall tar stort steg

Ytterligare en Bergvall i Brommapojkarna.

Nu står det klart att Rasmus Bergvall, 17, skriver A-lagskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna meddelar att Rasmus Bergvall tar steget från akademin till A-laget. Något FotbollDirekt kunde avslöja redan förra veckan.

– Det har varit en dröm och ett mål att skriva ett A-lagskontrakt ända sedan jag började i knatteskolan. Det ska bli otroligt kul att fortsätta utvecklas på en högre nivå, säger han på klubbens hemsida.

Rasmus Bergvall har tillhört BP sedan fem års ålder. Hans två storebröder, Theo och Lucas har även spelat i klubben.

17-åringen har representerat det svenska U17-landslaget vid åtta tillfällen.