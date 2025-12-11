Skriver nytt kontrakt – ännu en Bergvall på frammarsch 

Efter Lucas och Theo Bergvall – kommer nu Rasmus Bergvall, 17.

FotbollDirekt kan nu avslöja att en av Sveriges mest spännande försvarare är nära att skriva på ett a-lagskontrakt med Brommapojkarna.

Foto: Bildbyrån

Efter ett mycket starkt år så tar ännu ett Bergvall-namn ett större steg.

Rasmus Bergvall går nu i sina bröders fotspår och skriver, enligt FotbollDirekts uppgifter, på ett allsvenskt a-lagskontrakt. 17-åringen är nära att göra det med Brommapojkarna och det väntas bli officiellt inom kort.

FD rapporterade redan under sensommaren att det hade blivit aktuellt från BP:s sida att erbjuda ett a-kontrakt.

Den unge försvararen har varit uttagen i p17-landslaget under året som mötte USA och Japan. Denna variant Bergvall beskrivs som en spelskicklig och rejäl både mitt- och högerback – men är än mer explosiv än sina bröder som ju håller till i Tottenham och Djurgården.