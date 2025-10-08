Klart: Saetra förlänger med KFF

Lars Saetra, 34, blir kvar i Kalmar FF.

Mittbacken har förlängt kontraktet över 2026.

– Föreningen och staden betyder oerhört mycket för mig, säger han.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF stormar mot allsvenskan och det är mycket som tyder på att sejouren i superettan stannar på ett år. Nu kommer nästa glädjebesked för serietvåan, när mittbackskuggen Lars Saetra har kritat på ett nytt kontrakt med KFF.

Norrmannen, som anslöt från Tromsö 2021, har förlängt avtalet över säsongen 2026.

– Sedan jag kom hit vid 29 års ålder har det varit fantastiska år, och jag är jätteglad över att få fortsätta den här resan i Kalmar FF. Föreningen och staden betyder oerhört mycket för mig, och Kalmar känns verkligen som hemma för mig och min familj. Jag känner mig inte färdig som fotbollsspelare, brinner fortfarande för att ge allt på planen och hoppas kunna fortsätta i många år till, säger Saetra i ett uttalande.

– Jag känner en stor uppskattning från supportrarna här i Kalmar, vilket betyder oerhört mycket för mig. Det är tydligt hur mycket Kalmar FF betyder för så många människor i den här staden – både på och utanför planen, fortsätter mittbacken.

Peter Swärdh, sportchef:

– Det känns väldigt bra att vi har kommit överens med Lars om en fortsättning i Kalmar FF över säsongen 2026. Sedan sin första dag i föreningen har han varit en betydelsefull och respekterad spelare, både på och utanför planen. Med sin kvalitet, erfarenhet och starka ledaregenskaper kommer Lars även framöver att spela en viktig roll i laget och bidra till vår fortsatta utveckling.

Foto: Bildbyrån

Lars Saetra har gjort 24 matcher, fem mål och två assist denna säsong. Totalt har mittbacken gjort 155 matcher för KFF.

Kalmar ligger tvåa i superettan, på samma poäng som serieledaren Örgryte, med fyra omgångar kvar.