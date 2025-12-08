Klart: Talangen lämnar Hammarby för AIK

Ellie Röhr byter Stockholmsklubb.

Burväktaren lämnar Hammarby för AIK.

Där kommer hon ta plats i klubbens F19-lag.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Ellie Röhr vann nyligen F17 SM-guld med Hammarby och burväktaren var en av de stora matchhjältarna när guldet säkrades, detta då hon räddade två av Rosengårds straffar i straffläggningen.

Nu står det dock klart att hon byter klubb.

Hennes agentur, CMG, meddelar via Instagram denna måndag att talangen går till AIK.

”Den talangfulla målvakten, född 2010, har redan spelat för det svenska ungdomslandslaget. Nu skriver hon på sitt första professionella ungdomskontrakt”, skriver klubben via Instagram.

I AIK kommer hon ta plats i F19-truppen.