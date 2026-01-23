Klart: Tilde Lindwall flyttar till Danmark
Tilde Lindwall, 24, har lämnat Vålerenga.
Nu är hon klar för den danska klubben Brøndby.
Vålerenga har haft flera framgångsrika säsonger i ryggen. I år kunde man säkra en pokal samtidigt som klubben tog poäng mor Roma i Champions Leauge. Tilde Lindwall har varit en del av klubben i två år men i november kunde FotbollDirekt avslöja att Tilde Lindwall skulle lämna klubben.
Nu har 24-åringen hittat en ny klubb. Hon är klar för den danska klubben Brøndby. Kontraktet sträcker sig över 2027.
Under sin tid i norska klubben står Lindwall noterad för 34 matcher och sex mål. Lindwall har tidigare spelat i Djurgårdens IF.
