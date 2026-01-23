Klart: Tilde Lindwall flyttar till Danmark

Tilde Lindwall, 24, har lämnat Vålerenga.

Nu är hon klar för den danska klubben Brøndby.

Foto: Bildbyrån

Vålerenga har haft flera framgångsrika säsonger i ryggen. I år kunde man säkra en pokal samtidigt som klubben tog poäng mor Roma i Champions Leauge. Tilde Lindwall har varit en del av klubben i två år men i november kunde FotbollDirekt avslöja att Tilde Lindwall skulle lämna klubben.

Nu har 24-åringen hittat en ny klubb. Hon är klar för den danska klubben Brøndby. Kontraktet sträcker sig över 2027.

Under sin tid i norska klubben står Lindwall noterad för 34 matcher och sex mål. Lindwall har tidigare spelat i Djurgårdens IF.