Klart: Tudor tar över Tottenham

Tottenham har hittat sin Thomas Frank ersättare.

Igor Tudor tar plats som nu huvudtränare i Londonklubben.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan kom beskedet att Tottenham bestämt sig för att sparka Thomas Frank.

Direkt därefter så kom rapporter om att dansken skulle ersättas av Igor Tudor och så blir nu också fallet.

Tudor har denna lördag presenterats som ny huvudtränare för klubben.

– Jag förstår det ansvar jag har fått och mitt fokus är tydligt: att skapa större kontinuitet i våra prestationer och tävla med övertygelse i varje match, säger Tudor till klubbens hemsida.

Han har skrivit kontrakt med Londonklubben över resten säsongen.