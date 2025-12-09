Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Vancouver behåller legendaren

Thomas Müller, 36, blir kvar i USA.
Legendaren har förlängt kontraktet med MLS-klubben Vancouver Whitecaps.

Fort Lauderdale, USA. 4 december 2025. Vancouver Whitecaps Thomas Muller ler under en presskonferens inför finalmatchen i MLS Cup i Fort Lauderdale, Florida, torsdagen den 4 december 2025.
Foto: Alamy

36-åriga Thomas Müller lämnade Bayern München i somras, efter 25 år i den tyska giganten. Flyttlasset gick till USA och MLS-klubben Vancouver Whitecaps på ett kontrakt som sträckte sig över resten av 2025.

Med årsskiftet i annalkande bekräftar Whitecaps att optionen om ytterligare ett år på 36-åringens kontrakt har utnyttjats och Müller blir därmed kvar i den amerikanska klubben även över nästa år.

Vancouver Whitecaps förlorade nyligen MLS-finalen mot Inter Miami. Efter finalförlusten tog Müller till Instagram.

”Vi kommer komma tillbaka”, skrev han.

