Klart: Vancouver behåller legendaren

Thomas Müller, 36, blir kvar i USA.

Legendaren har förlängt kontraktet med MLS-klubben Vancouver Whitecaps.

Foto: Alamy

36-åriga Thomas Müller lämnade Bayern München i somras, efter 25 år i den tyska giganten. Flyttlasset gick till USA och MLS-klubben Vancouver Whitecaps på ett kontrakt som sträckte sig över resten av 2025.

Med årsskiftet i annalkande bekräftar Whitecaps att optionen om ytterligare ett år på 36-åringens kontrakt har utnyttjats och Müller blir därmed kvar i den amerikanska klubben även över nästa år.

Vancouver Whitecaps förlorade nyligen MLS-finalen mot Inter Miami. Efter finalförlusten tog Müller till Instagram.

”Vi kommer komma tillbaka”, skrev han.