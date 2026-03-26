Klart: Voelkerling Persson presenterad av Rosengård

Han bröt med Öster för några dagar sedan.

Nu är Joel Voelkerling Persson klar för FC Rosengård.

– Vi är säkra på att han kommer att bli en värdefull tillgång, säger sportchefen Marcus Oxe i ett uttalande.

Det var under sommaren förra året som Östers IF valde att värva Joel Voelkerling Persson, 23, från italienska Lecce.

Med tio matcher i Växjö-klubben stod det, för några dagar sedan, klart att anfallaren och Öster gemensamt bröt det avtal som sträckte sig över 2026.

Därefter har Voelkerling Persson ryktats vara aktuell för en flytt till FC Rosengård. Nu är han presenterad av Ettan-klubben och har skrivit på ett kontrakt fram till slutet av 2028.

– Det känns riktigt kul att vara på plats, få komma igång och spela lite fotboll med grabbarna, säger Voelkerling Persson i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har fått ett bra första intryck av klubben, många snälla människor som välkomnar en.

Även klubbens sportchef Marcus Oxe gläds åt att ha anfallaren på plats.

– Vi är glada att kunna välkomna Joel till FC Rosengård. Han är en talangfull anfallare med erfarenhet både från utlandet och Allsvenskan och kommer att passa perfekt in i den kultur vi bygger nu. Vi vill att Joel ska fortsätta utvecklas och tror vi har den rätta miljön för det, vi är säkra på att han kommer att bli en värdefull tillgång för laget denna säsong, säger Oxe.