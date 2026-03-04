Lade skorna på hyllan – nu är Durmaz klar för ny klubb

För två veckor sedan berättade Jimmy Durmaz att han hade avslutat karriären.

Nu är han klar för en ny klubb.

Detta i form av Östertälje FC – i division sex.

Foto: Bildbyrån

Jimmy Durmaz, 36, framfart i fotbollsvärlden har gått under radarn den senaste tiden. Mittfältaren återvände till Ankaraklubben Genclerbirligi år 2024 på ett korttidskontrakt. När det avtalet löpte ut skrev den förre Malmö FF- Galatasaray- och AIK-spelaren på för Etimesgut SK, i den turkiska fjärdedivisionen.

För två veckor sedan berättade mittfältaren att han var klar med livet på fotbollsplanen, och valde att avsluta sin proffskarriär.

– Det smög sig på. Efter tiden i AIK kände jag att jag behövde ett sista utlandsäventyr. Jag kom till Turkiet, tillbaka till Genclerbirligi, och det blev mer än att vara en spelare. Jag lärde mig allt kring fotbollen och organisationen, sade Durmaz till Transferpodden.

I dag, onsdag, står det dock klart att karriären inte riktigt är slut. Detta då division sex-klubben Östertälje FC har presenterat Durmaz som ny spelare inför säsongen.

”Från de största scenerna till våra färger. Jimmy är här! Årets svenska värvningsbomb är ett faktum. Nu börjar showen”, skriver de i ett inlägg på Instagram.

Jimmy Durmaz är fostrad i BK Forward och fick sitt stora genombrott under sin tid i MFF. Han har även representerat klubbar som Olympiacos och Toulouse. Totalt sett blev det 49 landskamper för Sverige.



