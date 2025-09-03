Larsson nobbade saudiska jättebudet: ”Mamma skällde ut mig”

BOSÖN. Hugo Larsson ryktades för ett par dagar sedan nobba ett stort bud från saudiska Al-Ittihad.

Nu berättar landslagsmittfältaren att det aldrig var aktuellt med en flytt till Mellanöstern – det tyckte åtminstone inte hans mamma.

– Jag ringde mamma och fick en utskällning för att jag ens tänkte på det, säger han på onsdagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Det var för några dagar sedan som uppgifterna om ett stort bud på Hugo Larsson från saudiska Al-Ittihad kom från transferjournalisten Fabrizio Romano.

Uppgifterna gjorde gällande att Eintracht Frankfurt-mittfältaren lockades med ett minst sagt förmånligt avtal men att Larsson själv valde att tacka nej för att fortsätta karriären i Europa.

Det menar spelaren själv stämmer.

– De visade ett intresse mot slutet av fönstret. Det var kul att lyssna lite och drömma sig iväg lite. Någonstans kände jag snabbt att jag ville vara kvar och spela i Europa ett tag till. Det var kul att lyssna på, men inte mer än så, säger han under onsdagens pressträff.

När Larsson får frågan om det var många nollor i det avtal han blev erbjuden lyder svaret:

– En hel del, ja, säger han, skrattar och fortsätter:

”Hon sa bara: Nej, nej, nej”

– Det är helt sjuka summor, så det är tur att man lever i den världen. Det blir bara mer och mer hela tiden, det ser vi också på alla övergångar. Vi är inne i bubblan, det får man vara tacksam för.

Även om pengarna lockade var en flytt aldrig aktuell, varken från Larssons sida eller hans mor – som skällde ut sin son.

– Jag tyckte som sagt att det var kul att lyssna men jag ringde mamma och fick en utskällning för att jag ens tänkte på det. Hon sa bara: Nej, nej, nej det ska du inte. Hon har väl drömmar om sin son i Europa, avslutar Larsson.