Larsson nobbade saudiska jättebudet: ”Mamma skällde ut mig”
BOSÖN. Hugo Larsson ryktades för ett par dagar sedan nobba ett stort bud från saudiska Al-Ittihad.
Nu berättar landslagsmittfältaren att det aldrig var aktuellt med en flytt till Mellanöstern – det tyckte åtminstone inte hans mamma.
– Jag ringde mamma och fick en utskällning för att jag ens tänkte på det, säger han på onsdagens pressträff.
Det var för några dagar sedan som uppgifterna om ett stort bud på Hugo Larsson från saudiska Al-Ittihad kom från transferjournalisten Fabrizio Romano.
Uppgifterna gjorde gällande att Eintracht Frankfurt-mittfältaren lockades med ett minst sagt förmånligt avtal men att Larsson själv valde att tacka nej för att fortsätta karriären i Europa.
Det menar spelaren själv stämmer.
– De visade ett intresse mot slutet av fönstret. Det var kul att lyssna lite och drömma sig iväg lite. Någonstans kände jag snabbt att jag ville vara kvar och spela i Europa ett tag till. Det var kul att lyssna på, men inte mer än så, säger han under onsdagens pressträff.
När Larsson får frågan om det var många nollor i det avtal han blev erbjuden lyder svaret:
– En hel del, ja, säger han, skrattar och fortsätter:
”Hon sa bara: Nej, nej, nej”
– Det är helt sjuka summor, så det är tur att man lever i den världen. Det blir bara mer och mer hela tiden, det ser vi också på alla övergångar. Vi är inne i bubblan, det får man vara tacksam för.
Även om pengarna lockade var en flytt aldrig aktuell, varken från Larssons sida eller hans mor – som skällde ut sin son.
– Jag tyckte som sagt att det var kul att lyssna men jag ringde mamma och fick en utskällning för att jag ens tänkte på det. Hon sa bara: Nej, nej, nej det ska du inte. Hon har väl drömmar om sin son i Europa, avslutar Larsson.
