Lewandowski med framtidsbesked: ”Jag överväger det”

Det har ryktats fram och tillbaka kring Robert Lewandowski och hans framtid efter att kontraktet löper ut med Barcelona. Anfallaren ryktas till klubbar i Saudiarabien och Premier League men även MLS och Serie A.

Nu svarar Lewandowski om hans framtid och var han kan tänka sig att gå efter sommaren.

– Jag vet inte än, jag har inte bestämt mig, säger han enligt sillyexperten Fabrizio Romano.

Den polske stjärnan har tidigare spelat i storklubbar som Dortmund och Bayern München. Samtidigt är han öppen för att göra en flytt till ett mindre lag.

– Det kan finnas en möjlighet i en lägre liga. Jag är nästan 38 år gammal, men jag känner mig i bra form, så jag överväger det. Jag kommer att lyssna till några fler erbjudanden och sedan ta ett beslut.

Robert Lewandowski noteras för 18 mål och fyra assist på 43 matcher den här säsongen.