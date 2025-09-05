LISTA: Hammarbys tio största försäljningar
FotbollDirekt har tidigare redogjort för Hammarbys bästa transferfönster någonsin.
Bajen slog allsvenskt rekord i sommar när de drog in totalt 380 miljoner kronor.
Här är en lista över Hammarbys tio dyraste försäljningar.
10. Veton Breisha
Köpt av: Molde FK
Övergångssumma: 33,1 miljoner kronor
Kommentar: Veton Berisha köptes av Hammarby från Viking som en prestigevärvning inför den allsvenska hösten 2022. Väl i det grönvita stället blev det totalt 15 matcher, varav, 12 från start och fyra mål. Anfallaren såldes sedan tillbaka till Norge och Molde FK.
9. Divine Teah
Köpt av: Slavia Prag
Övergångssumma: 38,6 miljoner kronor
Kommentar: Den liberianske mittfältaren plockades in av Bajen från Nimba Kwado FC sommaren 2024. Sejouren i Hammarby blev drygt ett halvår. Teah spelade totalt sju allsvenska matcher under sin tid i Stockholmsklubben. Sedan bar det av mot Tjeckien och Slavia Prag.
8. Odilon Kossounou
Köpt av: Club Brugge
Övergångssumma: 42,5 miljoner kronor
Kommentar: Odilon Kossounou hämtades in från ivorianska klubben ASEC Mimosa. Efter en tid i Bajens ungdomsverksamhet plockades han upp i A-laget. Därefter blev det bara nio allsvenskan matcher för mittbacken innan han såldes vidare till belgiska Club Brugge våren 2019.
7. Jusef Erabi
Köpt av: KRC Genk
Övergångssumma: 44,1 miljoner kronor
Kommentar: Den egna anfallsprodukten Jusef Erabi gjorde sina första allsvenska matcher 2021. 22-åringen noterades för 29 mål på 99 tävlingsmatcher för Hammarby innan han såldes till Genk.
6. Akinkunmi Amoo
Köpt av: FC Köpenhamn
Övergångssumma: 47,4 miljoner kronor
Kommentar: Akinkunmi Amoo fick en trevande start när han togs upp i Hammarbys A-lag. Därefter lossnade det och den nigerianske yttern noterades för 13 mål och sex assist på 48 matcher.
5. Deniz Gül
Köpt av: FC Porto
Övergångssumma: 51,75 miljoner kronor
Kommentar: Med Djursholm som moderklubb bar det senare av till Hammarbys akademi för Deniz Gül. 2023 fick han förtroende i Bajens förstalag och forwarden gjorde 25 matcher. Sommaren 2024 såldes Gül till den portugisiska storklubben Porto.
4. Williot Swedberg
Köpt av: Celta Vigo
Övergångssumma: 49,6 miljoner kronor
Kommentar: Efter en framgångsrik tid i Bajen tog det inte lång tid innan Williot Swedberg fick ögonen på sig från flera utländska klubbar. Till slut landade det i spanska Celta Vigo dit han flyttade sommaren 2022.
3. Nathaniel Adjei
Köpt av: FC Lorient
Övergångssumma: 65 miljoner kronor
Kommentar: Nathaniel Adjei lånades först ut till franska FC Lorient vintern 2024. Efter våren köptes han sedermera loss av den franska klubben. Det blev totalt ett mål på 32 matcher i det grönvita stället.
2. Sebastian Tounekti
Köpt av: Celtic
Övergångssumma: 70,6 miljoner kronor
Kommentar: Det blev en kort men framgångsrik tid i Hammarby för norrmannen Sebastian Tounekti. 23-åringen anslöt från Haugesund och sommaren 2025 såldes han till den skotska jätten Celtic. Hammarby som inte vill släppa succéyttern lät han gå till slut – för en prislapp på 70 miljoner kronor.
1. Bazoumana Touré
Köpt av: Hoffenheim
Övergångssumma: 138 miljoner kronor
Kommentar: Allsvenska hittills dyraste försäljning – Bazoumana Touré såldes av Hammarby till tyska Hoffenheim. Den vindsnabbe yttern noterades för nio mål och tre assist på 23 allsvenska matcher i Bajen.
FOTNOT: Alla övergångssummor är hämtade från Transfermarkt.
