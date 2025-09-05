LISTA: Hammarbys tio största försäljningar

FotbollDirekt har tidigare redogjort för Hammarbys bästa transferfönster någonsin.

Bajen slog allsvenskt rekord i sommar när de drog in totalt 380 miljoner kronor.

Här är en lista över Hammarbys tio dyraste försäljningar.

Video FD Möter Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg

10. Veton Breisha

Köpt av: Molde FK

Övergångssumma: 33,1 miljoner kronor

Kommentar: Veton Berisha köptes av Hammarby från Viking som en prestigevärvning inför den allsvenska hösten 2022. Väl i det grönvita stället blev det totalt 15 matcher, varav, 12 från start och fyra mål. Anfallaren såldes sedan tillbaka till Norge och Molde FK.

Veton Berisha i Hammarby. Foto: Bildbyrån

9. Divine Teah

Köpt av: Slavia Prag

Övergångssumma: 38,6 miljoner kronor

Kommentar: Den liberianske mittfältaren plockades in av Bajen från Nimba Kwado FC sommaren 2024. Sejouren i Hammarby blev drygt ett halvår. Teah spelade totalt sju allsvenska matcher under sin tid i Stockholmsklubben. Sedan bar det av mot Tjeckien och Slavia Prag.

8. Odilon Kossounou

Köpt av: Club Brugge

Övergångssumma: 42,5 miljoner kronor

Kommentar: Odilon Kossounou hämtades in från ivorianska klubben ASEC Mimosa. Efter en tid i Bajens ungdomsverksamhet plockades han upp i A-laget. Därefter blev det bara nio allsvenskan matcher för mittbacken innan han såldes vidare till belgiska Club Brugge våren 2019.

7. Jusef Erabi

Köpt av: KRC Genk

Övergångssumma: 44,1 miljoner kronor

Kommentar: Den egna anfallsprodukten Jusef Erabi gjorde sina första allsvenska matcher 2021. 22-åringen noterades för 29 mål på 99 tävlingsmatcher för Hammarby innan han såldes till Genk.

Erabi såldes till belgiska Genk. Foto: Bildbyrån

6. Akinkunmi Amoo

Köpt av: FC Köpenhamn

Övergångssumma: 47,4 miljoner kronor

Kommentar: Akinkunmi Amoo fick en trevande start när han togs upp i Hammarbys A-lag. Därefter lossnade det och den nigerianske yttern noterades för 13 mål och sex assist på 48 matcher.

5. Deniz Gül

Köpt av: FC Porto

Övergångssumma: 51,75 miljoner kronor

Kommentar: Med Djursholm som moderklubb bar det senare av till Hammarbys akademi för Deniz Gül. 2023 fick han förtroende i Bajens förstalag och forwarden gjorde 25 matcher. Sommaren 2024 såldes Gül till den portugisiska storklubben Porto.

4. Williot Swedberg

Köpt av: Celta Vigo

Övergångssumma: 49,6 miljoner kronor

Kommentar: Efter en framgångsrik tid i Bajen tog det inte lång tid innan Williot Swedberg fick ögonen på sig från flera utländska klubbar. Till slut landade det i spanska Celta Vigo dit han flyttade sommaren 2022.

Swedberg tackas av. Foto: Bildbyrån

3. Nathaniel Adjei

Köpt av: FC Lorient

Övergångssumma: 65 miljoner kronor

Kommentar: Nathaniel Adjei lånades först ut till franska FC Lorient vintern 2024. Efter våren köptes han sedermera loss av den franska klubben. Det blev totalt ett mål på 32 matcher i det grönvita stället.

2. Sebastian Tounekti

Köpt av: Celtic

Övergångssumma: 70,6 miljoner kronor

Kommentar: Det blev en kort men framgångsrik tid i Hammarby för norrmannen Sebastian Tounekti. 23-åringen anslöt från Haugesund och sommaren 2025 såldes han till den skotska jätten Celtic. Hammarby som inte vill släppa succéyttern lät han gå till slut – för en prislapp på 70 miljoner kronor.

1. Bazoumana Touré

Köpt av: Hoffenheim

Övergångssumma: 138 miljoner kronor

Kommentar: Allsvenska hittills dyraste försäljning – Bazoumana Touré såldes av Hammarby till tyska Hoffenheim. Den vindsnabbe yttern noterades för nio mål och tre assist på 23 allsvenska matcher i Bajen.

Allsvenskans dyraste försäljning. Foto: Bildbyrån

FOTNOT: Alla övergångssummor är hämtade från Transfermarkt.