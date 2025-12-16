Lundkvist meddelar – lämnar San Diego Wave

Hanna Lundkvist har gjort sitt i San Diego Wave.

Nu väntar ett nytt kapitel i landslagsbackens karriär.

Det meddelar hon själv i en video på Instagram.

Foto: Alamy

Den svenska landslagsbacken Hanna Lundkvist har spelat i amerikanska San Diego Wave FC sedan februrari 2024.

Nu är resan i Kalifornien över för 23-åringen över, då hennes avtal har löpt ut. Det meddelar hon själv i en video på Instagram.

– Det gör väldigt, väldigt ont att säga – men jag kommer inte tillbaka till San Diego nästa säsong, säger hon och fortsätter:

– Jag har så mycket kärlek för staden, klubben, människorna och fansen.

För några dagar sedan gjorde uppgifter gällande att både Tottenham och Manchester United är intresserade av 23-åringen. Där ska också de senare känna sig ”säkra” på att kunna säkra upp ytterbacken.

Kring framtiden säger Lundkvist:

– Jag är och har alltid varit en spelare som drivs av utmaningar. Det är förhoppningsvis det jag kommer att göra i framtiden också.