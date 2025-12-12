Uppgifter: Flera klubbar intresserade av Hanna Lundkvist

Hanna Lundkvist sitter på utgående kontrakt med San Diego Waves.

Nu kommer uppgifter från The Cutback journalisten Conner Roberts att Lundkvist kan vara nära flytt till Europa.

Foto: Bildbyrån

Hanna Lundkvist sitter på utgående kontrakt med den amerikanska klubben San Diego Waves. Nu ser landslagsspelaren ut att flytta tillbaka till Europa.

Enligt The Cutback journalisten Conner Roberts så är klubbar som Mancheter United, Tottenham Hotspur och Paris Saint-Germain intresserade av att säkra upp Lundkvist.

Hanna Lundkvist har tidigaste spelat i AIK, Hammarby och Atletico Madrid. Landslagsbacken spelar till vardags som högerback men har fått spela mittfältare i Tony Gustavssons nya landslagstrupp.

I årets säsong av NWSL har hon startat 27 matcher och står noterad för ett mål och tre assist.