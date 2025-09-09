Marca: Konaté nobbar Liverpools tredje kontraktsförslag

Ibrahima Konaté väntas lämna Liverpool under nästa sommar.

Nu har han gjort det extra tydligt.

Detta då han, enligt Marca, har nobbat ett tredje kontraktsförslag.

Foto: Alamy

Nästa sommar går Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool, efter fem år i klubben.

Enligt tidigare uppgifter har Premier League-mästarna jobbat för att förlänga mittbackens kontrakt, men inte lyckats kommat överens.

Tidigare under sommaren rapporterade spansk media att fransmannen, trots ett år kvar på kontraktet, var på väg till La Liga. Detta då Real Madrid uppgavs överväga ett sista minuten-bud på Konaté. Det blev aldrig av då, men ser ut att hända efter Premier League-säsongen 2025/26.

Nu har också Konaté, enligt Marca, gjort det extra tydligt att han inte planerar att stanna i Merseyside-klubben.

Detta då han uppges ha nobbat ett tredje kontraktsförslag från Liverpool.