Max Eberl om Olise-rykten: ”Helt enkelt nej”

Michael Olise, 24, har gjort succé i Bayern München.

Nu jagas han av flera klubbar, men den tyska klubbens sportchef säger stopp.

– När vi spelar fotboll på det här sättet finns det ingen chans för någon (att värva honom), säger Max Eberl till Sky Sports Germany.

Bayern München värvade Michael Olise från engelska Crystal Palace sommaren 2024. Han står noterad för 16 mål och 29 assist på 41 tävlingsmatcher den här säsongen i den tyska klubben.

Olise har under en längre tid pekats ut som Liverpools drömersättare till Mohamed Salah.

Bayern Münchens sportchef Max Eberl är dock tydlig med att Olise inte är till salu.

– Nej, helt enkelt nej, säger han till Sky Sport Germany och fortsätter:

– Vi har ett långsiktigt projekt, Michael känner sig väldigt bekväm här. Man kan se hur det här laget fungerar, och när vi spelar fotboll på det här sättet finns det ingen chans för någon (att värva honom).

Olise sitter på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.