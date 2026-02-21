Mittbackens besked: Lämnar Real Madrid i sommar

David Alaba har spelat för Real Madrid sedan 2021.

Efter sommaren kommer han inte längre att göra det.

Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2021 som David Alaba, 33, lämnade Bayern München för spel i Real Madrid.

Där står han idag noterad för 126 tävlingsframträdanden i vilka det har blivit fem mål och nio assist.

Med ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren ser dock österrikarens tid i klubben ut att gå mot sitt slut. Lyssnar man till transferexperten Nicolo Schira har mittbacken tagit beslutet att lämna ”Los Blancos” i sommar för att fortsätta sin karriär på annan ort.

Var det kan tänkas bli står inte klart. Däremot ser Alaba ut att få sällskap av mittbackskollegan Antonio Rüdiger vars kontrakt också löper ut efter säsongen.