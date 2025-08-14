Mjällby bekräftar FD:s avslöjande: ”Vi förhandlar”

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Olympiakos vill värva Mjällbys Abdoulie Manneh.

Nu bekräftar sportchefen Hasse Larsson uppgifterna.

”Vi förhandlar med dem”, skriver Larsson till Fotbollskanalen.

Abdoulie Manneh har haft en framgångsrik tid i Mjällby sedan i vintras förra året. Hittills har den gambiske anfallaren svarat för sex mål i allsvenskan samtidigt som Blekingeklubben toppar allsvenskan.

Under gårdagen kunde FotbollDirekt avslöja att den grekiska storklubben Olympiakos slutförhandlar med Manneh. Något som klubbens sportchef Hasse Larsson nu bekräftar för Fotbollskanalen.

Något officiellt bud har ännu inte lagts på 20-åringen. Kontraktet med Mjällby löper ut efter 2027.