Mjällby vinnare vid förhandlingsbordet – slår Malmö FF

Mjällby har tagit ett sensationellt SM- guld – men det stannar inte där.

Lika spektakulärt gör våra svenska mästare större spelaraffärer än flera av våra storklubbar – och så ser det ut att fortsätta.

FotbollDirekt kan nu redovisa unika siffror för Maif. Kan redan på kort sikt fördubbla intäkter.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har vunnit SM-guld och efter några glädjesprängda dygn så lär snart vardagen vara tillbaka igen.

I synnerhet för sportchef Hasse Larsson som nu ska försöka bygga vidare och hålla i framgångarna.

Och det är någonting som ser ut att bli allt annat än lätt.

Det kommande januari-fönstret ser ut att bli marigt med flera spelare på väg bort. En kvintett ser ut att vara i uppenbar farozon med det stora intresse som råder kring Elliot Stroud, Abdoulie Manneh, Axel Norén, Abdullah Iqbal och Herman Johansson.

Flera av guldhjältarna riskerar att försvinna efter säsongen. Foto: Bildbyrån.

Om alla skulle lämna så skulle det riskera att sluta med irreparabel sportsliga skador för våra nya svenska mästare. Men trots det här mindre roliga scenariot så finns det uppsidor. Säljs flera av namnen som nämns så kan sportchef Hasse Larsson utan vidare komma att dra in över 100 nya miljoner kronor.

Året som har gått är inte bara det sportsligt bästa någonsin för Mjällby – det är det även rent affärsmässigt. När FotbollDirekt räknar igenom alla transfers för 2025 så står det klart att Hammarby sålt för klart mest, men samtidigt slår Maif klubbar som AIK och Malmö FF, samtidigt som man är väldigt nära att rå på Djurgården.

FD har nu gått igenom övergångarna som gör att Mjällby även ekonomiskt klarar att matcha storklubbarna.

Mjällby AIF inledde året med ett par riktig fina försäljningar i Rasmus Wikström till Elfsborg (omkring åtta miljoner kronor), Imam Jagne till IFK Göteborg (omkring fem miljoner kronor) och Arvid Brorsson till Monza (omkring närmare sex miljoner kronor). Vidare senare i sommarfönstret var när det stack iväg på allvar. Nicklas Røjkjær såldes för 18 miljoner och Noel Törnqvist för 35, även Jakob Kiilerich såldes för miljonbelopp.

Redan innan säsongen försvann fina namn som Imam Jagne och Rasmus Wikström. Foto: Bildbyrån.

Mjällbys totala intäkter för transfers i år landar på 76,2 miljoner kronor. Där bakom återfinns alltså Malmö FF (omkring 51 miljoner) och AIK (17,5 miljoner netto), medan man blir precis slagna av Djurgården (runt 80 miljoner kronor).

Hade försäljningen av Abdoulie Manneh gått igenom, så hade dock Maif slagit samtliga storklubbar sett till transferintäkter.