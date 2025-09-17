Uppgifter: José Mourinho tar över Benfica – idag

Han lämnade Fenerbahce i slutet av augusti.

Nu ser José Mourinho ut att ha gjort klart med en ny klubb, enligt flera medier.

Detta i form av Benfica – som hoppas presentera portugisen under dagen.

Foto: Bildbyrån

Det var under våren 2024 som José Mourinho tog över den turkiska storklubben Fenerbahce.

Där var han huvudtränaren under nära ett och ett halvt år innan det, i slutet av augusti, stod klart att Mourinho valde att lämna klubben efter uttåget i kvalet till Champions League – mot Benfica.

Under gårdagen klev just Benfica in i Champions Leagues ligafas, där man tappade en 2-0-leding till förlust mot Qarabag – vilket innebar att tränare Bruno Lage fick lämna sin post.

Enligt portugisiska A Bola (och Fotbollskanalen) håller Benfica på att göra klart med en ersättare – i form av José Mourinho. Han sägs befinna sig i förhandlingar med storklubben och enligt CNN ska en principöverenskommelse redan vara nådd.

Vidare sägs båda parterna sträva efter att når en överenskommelse redan idag, så att Mourinho kan göra comeback för klubben på tränarbänken under lördagens ligamatch mot AVS.