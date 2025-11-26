Mystiska svaret: ”Jag är ett namn i Turkiet”

Loret Sadiku, 34, tränar med Helsingborg.

Men den rutinerade mittfältaren kan vara aktuell för ett utlandsäventyr.

– Jag har ju ett namn i Turkiet, och de känner mig väl där som spelare, säger han till HD.

Foto: Bildbyrån

Veteranmittfältaren Loret Sadiku bröt kontraktet med turkiska Kasimpasa i början av september. Sedan dess har den tidigare Hammarby-spelaren varit i träning med Helsingborgs IF.

Trots det har inget kommunicerats om 34-åringens framtid, och en officiell återkomst till Helsingborg, som mittfältaren representerade mellan 2012-2014, har inte blivit av.

– Vi har snackat lite, men båda har sagt att vi vill vänta och se. Det finns inget kontrakt på bordet eller så, säger Sadiku till lokaltidningen HD.

Samtidigt skulle det kunna bli ännu ett utlandsäventyr, meddelar Sadiku.

– Ja, det har funnits en del men inget som jag velat hoppa på. Det är ju de länderna: Turkiet, Cypern och Grekland. Jag har ju ett namn i Turkiet, och de känner mig väl där som spelare. Där är det egentligen lättast för mig, säger han.