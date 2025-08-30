Newcastle-tränaren: ”Kan inte lägga mer energi på Isak-situationen”

Newcastle tränaren Eddie Howe har tröttnat på Alexander Isak-situationen.

I stället vill han fokusera på ordinarie spelartrupp.

– Det skulle vara negativt för mig att investera mer tid i den situationen, säger han enligt The Mirror.

Tränare Eddie Howe och Alexander Isak. Foto: Alamy

Alexander Isak, 25, är på väg bort från Newcastle. Anfallaren strejkar från träningar och matcher och har missat inledningen av Premier League-säsongen, och enligt färska uppgifter ser Isak till slut ut att få igenom drömflytten till Liverpool.

Enligt The Telegraph är Premier League-mästaren redo att lägga ett nytt bud på svensken. Det nya budet ska totalt vara värt 150 miljoner pund (motsvarande 1,9 miljarder kronor) vilket skulle göra Alexander Isak till den dyraste brittiska värvningen någonsin.

Samtidigt har Newcastle värvat den tyske strikern Nick Woltemade från Stuttgart i Bundesliga i en affär som kan öppna för Isaks övergång innan fönstret stänger på måndag.

”Andra hanterar den situationen”

Newcastle tränaren Eddie Howe har tröttnat på att försöka hantera Isaks situation i klubben. Det berättar han i en intervju med ChronicleLive.

– Där har jag befunnit mig länge med situationen kring Alex, för det skulle vara negativt för mig att investera mer tid i den situationen när jag har 25-30 spelare som behöver varje uns av energi och tid. Och laget behöver mig för att fokusera på att försöka få resultat, det är vad jag har försökt göra, säger han enligt The Mirror.

– Andra människor hanterar den situationen åt mig, det har varit: ’Låt mig fokusera på de spelare som spelar och kan påverka andra resultat’.

Nick Woltemade har skrivit på ett ”långtidskontrakt” för Newcastle och anländer som klubbens dyraste värvning någonsin. Enligt Sky Sports landar prislappen på 90 miljoner euro, vilket motsvarar 995 miljoner kronor.