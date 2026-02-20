Neymar: ”Kan hända att jag går i pension”

Neymar, 34, skrev på ett kontrakt över 2026.

Nu förklarar brassen att karriären kan vara över vid årsskiftet.

– Jag vet inte hur det blir nästa år, säger han till brasilianska Caze.

Foto: Alamy

Neymar återvände till moderklubben Santos för ett år sedan. Nyligen skrev den brasilianska ikonen på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2026.

Nu berättar 34-åringen att framtiden är oviss och att han eventuellt kan lägga skorna på hyllan när hans nuvarande avtal löper ut.

– Jag vet inte vad som kommer att hända från och med nu, jag vet inte hur det blir nästa år, säger han till den brasilianska kanalen Caze och fortsätter:

– Det kan hända att jag går i pension när december kommer. Jag lever år för år nu.

I sommar spelas VM och Neymar räknar med att han spelar. Senast han gjorde ett framträdanden för Brasilien var 2023.

– Det här året är ett mycket viktigt år, inte bara för Santos, utan även för det brasilianska landslaget, eftersom det är ett VM-år, och för mig också.