Neymar: ”Kan hända att jag går i pension”
Neymar, 34, skrev på ett kontrakt över 2026.
Nu förklarar brassen att karriären kan vara över vid årsskiftet.
– Jag vet inte hur det blir nästa år, säger han till brasilianska Caze.
Neymar återvände till moderklubben Santos för ett år sedan. Nyligen skrev den brasilianska ikonen på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2026.
Nu berättar 34-åringen att framtiden är oviss och att han eventuellt kan lägga skorna på hyllan när hans nuvarande avtal löper ut.
– Jag vet inte vad som kommer att hända från och med nu, jag vet inte hur det blir nästa år, säger han till den brasilianska kanalen Caze och fortsätter:
– Det kan hända att jag går i pension när december kommer. Jag lever år för år nu.
I sommar spelas VM och Neymar räknar med att han spelar. Senast han gjorde ett framträdanden för Brasilien var 2023.
– Det här året är ett mycket viktigt år, inte bara för Santos, utan även för det brasilianska landslaget, eftersom det är ett VM-år, och för mig också.
