Nya uppgifter till FD – lägre pris på Gyökeres 

Viktor Gyökeres sägs när som helst bli klar för Arsenal. Slutbudet ska ha skickats helt nyligen från London-klubben till Sporting Lissabon.

Det är en stor affär som är på gång – men ändå inte fullt så dyr som bilden har varit.

FotbollDirekt har flera källor som berättar om att priset på den svenske stjärnan blir lägre än väntat.

Böljandet i nyhetsmedia kring Viktor Gyökeres framtid ser nu ut att vara på upphällningen.

En av de största svenska fotbollsövergångarna genom tiderna är nära. För ett par dygn sedan rapporterade portugisiska Record om att ett offentliggörande av Gyökeres till Arsenal bara var timmar bort.

Frågan är om det är i dag vi får se det bli verklighet – eller om det dröjer till efter helgen? Under gårdagen hette det att han skulle presenteras under torsdagen.

Men även om det ser ut som att parterna har nått en done deal och att allt är sagt kring de turbulenta förhandlingar – så kommer nu ändå nya uppgifter.

Enligt flera källor till FD med insyn i övergången så ser priset ut att bli lägre än tidigare rapporter.

Det senaste om ekonomin kommer i från Record som går ut på att Arsenal betalar 63,5 miljoner euro (710 miljoner kronor), plus tio miljoner euro i bonusar (112 miljoner).

Enligt FotbollDirekts uppgifter är emellertid den korrekta bilden lite lägre.

Grundsumman uppges ligga på 58 miljoner euro (649,5 miljoner kronor) och möjliga bonusar handlar om åtta miljoner euro (89,5 miljoner kronor).

Totalkostnaden för den engelska storklubben kan alltså – enligt FD:s uppgifter – med det maximalt bli 739 miljoner.

Detta är alltså en bra bit under de 100 miljoner euro som Sporting under våren sades vilja ha, men även en bit under de 70-75 miljoner euro som varit den senaste tidens rapporterade totalpris.