Nya uppgifter: United har ”inget intresse” av Ramos

Manchester United har kopplats ihop med Sergio Ramos.

Nu kommer en vändning i historien.

Enligt ESPN har United ”inget intresse” att värva mittbacken.

Foto: Alamy

Real Madrid-legendaren Sergio Ramos, 39, har tackat för sig i mexikanska Monterrey och kopplats ihop med en återkomst till europeisk toppfotboll. Tidigare har klubbar som Juventus och Milan nämnts som potentiella nya klubbadresser för mittbacksikonen, men tidigare i veckan lades även Manchester United till på listan.

Enligt spanska Fichajes ska ”The Red Devils” överväga att värva in 39-åringen i vinter. Nu rapporterar ESPN att Premier League-giganten inte har något som helst intresse av Ramos i januari.