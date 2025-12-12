Prenumerera

Foto: Alamy

Nya uppgifter: United har ”inget intresse” av Ramos

Fredrik de Ron
Manchester United har kopplats ihop med Sergio Ramos.
Nu kommer en vändning i historien.
Enligt ESPN har United ”inget intresse” att värva mittbacken.

Las Vegas, USA. 14 november 2025. Sergio Ramos närvarar vid den 26:e årliga Latin GRAMMY-galan på MGM Grand Garden Arena den 13 november 2025 i Las Vegas, Nevada. Foto: Casey Flanigan/imageSPACE Kredit: Imagespace/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Real Madrid-legendaren Sergio Ramos, 39, har tackat för sig i mexikanska Monterrey och kopplats ihop med en återkomst till europeisk toppfotboll. Tidigare har klubbar som Juventus och Milan nämnts som potentiella nya klubbadresser för mittbacksikonen, men tidigare i veckan lades även Manchester United till på listan.

Enligt spanska Fichajes ska ”The Red Devils” överväga att värva in 39-åringen i vinter. Nu rapporterar ESPN att Premier League-giganten inte har något som helst intresse av Ramos i januari.

