Uppgifter: Manchester United överväger Sergio Ramos

Sergio Ramos har tackat för sig i mexikanska Monterrey.

Nu överväger Manchester United att värva 39-åringen.

Detta tillsammans med PSG:s Bradley Barcola, enligt spanska Fichajes.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Den 39-årige Sergio Ramos tackade nyligen för sig hos mexikanska Monterrey. Trots att mittbacken har spelat professionell fotboll i drygt 20 år ser han inte ut att lägga skorna på hyllan – då han vill vara aktuell för att spela VM med Spanien nästa sommar.

Under den senaste tiden har han gjorts aktuell för en flytt till både Milan och Juventus – nu läggs ytterligare en klubb till på listan.

Denna finns i Storbritannien och heter Manchester United. Enligt spanska Fichajes överväger den engelska storklubben att värva 39-åringen under vintern. Detta tillsammans med Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Det sägs dock bli aktuellt först nästa sommar, enligt uppgifterna.

Sergio Ramos är som sagt bosman i nuläget. Barcolas kontrakt med PSG sträcker sig fram till sommaren 2028.