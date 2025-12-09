Uppgifter: Manchester United överväger Sergio Ramos
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sergio Ramos har tackat för sig i mexikanska Monterrey.
Nu överväger Manchester United att värva 39-åringen.
Detta tillsammans med PSG:s Bradley Barcola, enligt spanska Fichajes.
Den 39-årige Sergio Ramos tackade nyligen för sig hos mexikanska Monterrey. Trots att mittbacken har spelat professionell fotboll i drygt 20 år ser han inte ut att lägga skorna på hyllan – då han vill vara aktuell för att spela VM med Spanien nästa sommar.
Under den senaste tiden har han gjorts aktuell för en flytt till både Milan och Juventus – nu läggs ytterligare en klubb till på listan.
Denna finns i Storbritannien och heter Manchester United. Enligt spanska Fichajes överväger den engelska storklubben att värva 39-åringen under vintern. Detta tillsammans med Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Det sägs dock bli aktuellt först nästa sommar, enligt uppgifterna.
Sergio Ramos är som sagt bosman i nuläget. Barcolas kontrakt med PSG sträcker sig fram till sommaren 2028.
Den här artikeln handlar om: