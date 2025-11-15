Nya uppgifterna om Bajens försök stärks ytterligare

Kim Hellberg uppges av engelsk media i eftermiddag ha erbjudits ett nytt kontrakt med Hammarby.

Enligt FotbollDirekts källor stämmer uppgifterna.

Kim Hellberg kan vara på väg bort från Hammarby med intresse från flera olika brittiska klubbar.

Nu uppges inte succétränaren ännu ha fått något bud från en utländsk klubb – men det har han fått i från Hammarby. Denna eftermiddag rapporterar engelska Sky om att Hellberg har fått ett nytt erbjudande.

Det är uppgifter som även FotbollDirekt nu har fått bekräftat från oberoende källor. Det nya ska ha presenterats för omkring en vecka sedan.

Storleken på erbjudandet eller kontraktslängd framgår emellertid inte av uppgifterna.

När det kommer till Kim Hellbergs möjligheter i en liga som engelska The Championship och av Expressen nämnda Swansea – eller jämförbara klubbar – så kan det handla årslöner på 10-15 miljoner kronor. Allt enligt brittiska bedömare för FD.

Hellberg tog över Bajen inför säsongen 2024 och sitter på ett nuvarande avtal som sträcker sig över 2026. I kontraktet ingår en utköpsklausul.