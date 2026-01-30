Nya vändningen: Gais uppges sälja Diabate
Transferkarusellen kring den allsvenska skyttekungen Ibrahim Diabate fortsätter.
Nu ska Gais ha accepterat ett bud på 26 miljoner kronor från Sharjah FC för stjärnan.
Detta enligt Expressen.
Ibrahim Diabate har sedan den allsvenska säsongsavslutningen ryktats bort från Gais. Den ivorianske forwarden har tidigare uppgetts vara nära en övergång till Leicester i Championship.
Senare kom uppgifterna om att Sharjah FC i Förenade arabemiraten lagt ett bud värt 20 miljoner kronor på Diabate – som i sin tur nobbats.
Nu rapporterar Expressen att Sharjah FC lagt ett nytt bud på 26 miljoner kronor – och Göteborgsklubben ska ha accepterat. Det återstår endast detaljer kring personliga villkor innan affären blir av.
Ibrahim Diabate noterades för 18 mål i allsvenskan i fjol.
