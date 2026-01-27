Uppgifter: Ny vändning kring Diabate – affären ser ut att spricka

Gais har uppgetts vara överens med Sharjah FC om Ibrahim Diabate.

Nu ser dock affären ut att riskera att spricka.

Expressen uppger nämligen nu att parterna inte alls är överens.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Gais-stjärnan Ibrahim Diabate har varit många den senaste tiden.

Till en början såg han ut att vara så gott som klar för Championship-klubben Leicester City, men tidigare i dag kom uppgifter om att Gais var överens med Sharjah FC i Förenade Arabemiraten om anfallaren. Nu ser dock även den övergången ut att spricka.

Expressen uppger nämligen nu att parterna inte alls är överens och att affären i dagsläget ser ut att spricka, något som skulle medföra att Gais går miste om 20 miljoner kronor.

Sharjah FC ser enligt tidningen ut att gå för en annan anfallare istället.

Huruvida Diabate blir kvar i Gais eller inte återstår att se, de flesta internationella transferfönstrena stänger nästa vecka.