Officiellt: AIK förlänger med 18-årige talangen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Andreas Redkin imponerade starkt under vintern – för att sedan råka ut för en tuff knäskada.
Nu står det klart att 18-åringen får sitt avtal förlängt, fram till slutet av 2029.
– Som en spelare som är född till gnagare är jag extremt glad, säger Redkin i ett uttalande.
AIK:s 18-årige talang Andreas Redkin stod för en stark inledning av säsongen innan han råkade ut för tuff korsbandsskada.
För en tid sedan kunde FotbollDirekt berätta att mittfältaren har gjort framsteg i sin rehab, genom lagläkaren Victor Lydberg.
– Han gör ett väldigt imponerande jobb trots den svåra tiden och är vid gott på mod, konstaterade Lyberg för FotbollDirekt.
Nu står det också klart att Redkin blir kvar i AIK på längre sikt då han har förlängt fram till slutet av 2029 – vilket han själv gläds åt.
– Som en spelare som är född till gnagare är jag extremt glad över förtroendet att få bära den svartgula tröjan i fyra år till, säger han i ett uttalande på AIK:s hemsida.
AIK Fotbolls strategichef, Jeremy Steele:
– Andreas visade i början av 2025 att han var redo att ta sig an en startplats i AIK, och hans prestationer bekräftade både hans potential och det fortsatt högkvalitativa arbete som bedrivs i vår akademi. Skadan han ådrog sig tidigt under 2025 var ett bakslag, men den har inte förändrat vår tro på hans kvalitet eller hans långsiktiga potential, säger han och fortsätter:
– Denna kontraktsförlängning speglar vårt förtroende för Andreas och vårt åtagande att stötta honom genom rehabiliteringen och in i nästa fas av hans utveckling tillbaka på planen på fotbollsplanen.
Andreas Redkin står totalt sett noterad för spel i fyra tävlingsmatcher med AIK:s A-lag.
Den här artikeln handlar om: