Officiellt: AIK förlänger med 18-årige talangen

Andreas Redkin imponerade starkt under vintern – för att sedan råka ut för en tuff knäskada.

Nu står det klart att 18-åringen får sitt avtal förlängt, fram till slutet av 2029.

– Som en spelare som är född till gnagare är jag extremt glad, säger Redkin i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

AIK:s 18-årige talang Andreas Redkin stod för en stark inledning av säsongen innan han råkade ut för tuff korsbandsskada.

För en tid sedan kunde FotbollDirekt berätta att mittfältaren har gjort framsteg i sin rehab, genom lagläkaren Victor Lydberg.

– Han gör ett väldigt imponerande jobb trots den svåra tiden och är vid gott på mod, konstaterade Lyberg för FotbollDirekt.

Nu står det också klart att Redkin blir kvar i AIK på längre sikt då han har förlängt fram till slutet av 2029 – vilket han själv gläds åt.

– Som en spelare som är född till gnagare är jag extremt glad över förtroendet att få bära den svartgula tröjan i fyra år till, säger han i ett uttalande på AIK:s hemsida.

AIK Fotbolls strategichef, Jeremy Steele:

– Andreas visade i början av 2025 att han var redo att ta sig an en startplats i AIK, och hans prestationer bekräftade både hans potential och det fortsatt högkvalitativa arbete som bedrivs i vår akademi. Skadan han ådrog sig tidigt under 2025 var ett bakslag, men den har inte förändrat vår tro på hans kvalitet eller hans långsiktiga potential, säger han och fortsätter:

– Denna kontraktsförlängning speglar vårt förtroende för Andreas och vårt åtagande att stötta honom genom rehabiliteringen och in i nästa fas av hans utveckling tillbaka på planen på fotbollsplanen.

Andreas Redkin står totalt sett noterad för spel i fyra tävlingsmatcher med AIK:s A-lag.

