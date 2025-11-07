Officiellt: Anton Salétros lämnar AIK för MLS

AIK:s lagkapten, Anton Salétros, har gjort sitt i klubben.

Under fredagen står det klart att han lämnar för spel i MLS-klubben Chicago Fire.

– Det är nu dags för mig att ta nästa steg i min karriär och lämna AIK, säger Salétros i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Han står noterad för spel i 225 matcher med AIK – och kommer att göra sin sista match under söndagen.

Då talar vi om ”Gnagets” lagkapten Anton Salétros som möter Halmstads BK på Strawberry arena.

Därefter kommer 29-åringen att lämna för spel i MLS och klubben Chicago Fire, vilket AIK meddelar under fredagen.

– Anton kom hem när AIK behövde honom som mest, och sedan dess har han stått på barrikaderna för den sportsliga och kulturella uppgång vi har haft i klubben. Han är en förebild både på och utanför planen, och har på så sätt varit – och förblir – en fantastisk representant för AIK. Vi önskar honom stort lycka till i USA, och han vet att dörren till AIK alltid står öppen, säger Fredrik Wisur Hansen, head of scouting and recruitment, i ett uttalande.

”Tack för tiden tillsammans — vi ses igen”

Anton Salétros själv:

– Det är nu dags för mig att ta nästa steg i min karriär och lämna AIK. Jag vill börja med att tacka klubben, mina lagkamrater, ledarstaben och alla som arbetar runt laget för ett bra samarbete och för förtroendet som jag har fått under min tid här. Ett särskilt tack går till er supportrar. Ert engagemang och ert stöd, både på nationalarenan och i vardagen, betyder mycket. Att representera AIK inför er är något jag är stolt över och kommer att bära med mig. AIK har gett mig viktiga erfarenheter och fina minnen. Jag ser fram emot att följa klubbens fortsatta resa och önskar er all framgång framöver. Tack för tiden tillsammans — vi ses igen.

Enligt AIK:s officiella uttalande kommer transfern av Salétros att inbringa mellan två till fyra miljoner kronor i nettointäkter.

