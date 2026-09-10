Uppgifter: Real Madrid vill förlänga med Arda Güler

Real Madrid förbereder ett nytt långtidskontrakt för Arda Güler för att belöna hans starka utveckling i klubben.

Det nya avtalet ryktas sträcka sig till 2031 och ge den turkiske mittfältaren en löneförhöjning.

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Real Madrid och Arda Güler förbereder en kontraktsförlängning för den turkiske mittfältaren. Det nya avtalet ska bättre reflektera hans nuvarande status i laget och belöna spelarens utveckling sedan ankomsten sommaren 2023. Genom att erbjuda ett förbättrat kontrakt vill klubben säkra hans långsiktiga framtid.

Enligt Diario AS handlar det om ett avtal som sträcker sig till 2031. Det innehåller en löneförhöjning som belönar både hans form och lojalitet mot klubben.

Tidningen rapporterar att parterna är helt överens om villkoren och att det nya kontraktet träder i kraft redan denna säsong. Den före detta Fenerbahçe-spelaren kom till klubben som 18-åring och har växt ut till en nyckelspelare i laget.

Gülers nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2029.

Förra säsongen noterades mittfältaren för sex mål och 14 assist på 51 matcher. Den här säsongen har det hittills blivit ett mål och en assist, och han har spelat i samtliga La Liga-matcher.



