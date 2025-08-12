Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Armin Gigovic klar för Young Boys

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Armin Gigovic, 23, lämnar Holstein Kiel.
    Den tidigare HIF-spelaren är klar för Young Boys i Schweiz.
    Där blir han lagkamrat med bland annat svenske Noah Persson.

    Det har varit på gång ett bra tag. Nu står det klart att den svensk-bosniske mittfältaren Armin Gigovic lämnar tyska Holstein Kiel i en permanent övergång.

    Nästa klubbadress blir Young Boys i Schweiz, där 23-åringen skrivit på ett kontrakt över fyra år.

    Den schweiziska klubben bekräftar att de har aktiverat en utköpsklausul i Gigovic kontrakt med Holstein Kiel. Enligt danska Tipsbladet betalar Young Boys omkring 4,5 miljoner euro (drygt 50 miljoner kronor), medan tyska Sky Sport uppger att övergångssumman landar på 1,5-2 miljoner euro (17-22 miljoner kronor).

    Gigovic har tillhört Holstein Kiel sedan förra sommaren och har tidigare representerat bland annat Helsingborg, Odense och Midtjylland.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt