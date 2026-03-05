Officiellt: Bajen lånar ut anfallare till Sundsvall

Suwaibou Kebbeh imponerade med HTFF förra året.

Nu lånas han ut till Gif Sundsvall i superettan.

– Sundsvall kan erbjuda det vi söker för Kebbeh i både träning och match, säger sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2025 som HTFF lånade in den 19-årige anfallaren Suwaibou Kebbeh från Gambia.

Efter ett imponerande halvår i Ettan köptes han loss av klubben och skrev ett femårskontrakt.

Nu står det klart att han lånas ut till Gif Sundsvall i superettan under hela den kommande säsongen – vilket Hammarby meddelar på sin hemsida.

– Vi har en stor tro på Kebbeh och det har varit viktigt för oss att hitta bästa möjliga utvecklingsmiljö för honom. Sundsvall kan erbjuda det vi söker för Kebbeh i både träning och match. Vi önskar Kebbeh stort lycka till och ser fram emot att ha honom tillbaka i Hammarby senare, säger sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Suwaibou Kebbeh står noterad för spel 15 matcher med HTFF i vilka han har gjort åtta mål och tre assist.