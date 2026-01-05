Officiellt: Blakstad presenterad av Tottenham

Julie Blakstad, 24, är klar Tottenham.

Det meddelar Londonklubben under måndagen.

– Julie är en modern, dynamisk back som ger sitt spel en verklig offensiv prägel, säger huvudtränare Martin Ho via klubbens uttalande.

I går kväll kom beskedet att Julie Blakstad lämnar Hammarby IF i samband med att hennes kontrakt går ut. Det har florerat mycket rykten om 24-åringens nya klubbadress.

Nu står det klart att Tottenham har säkrat upp den norska landslagsspelaren. Blakstad har under sin tid i ”Bajen” mest spelat som vänsterback men är från början anfallare. Londonklubben ser ut att värva henne som just back.

– Julie är en modern, dynamisk back som ger sitt spel en verklig offensiv prägel. Hon kombinerar snabbhet, teknisk kvalitet och spelintelligens med förmågan att konsekvent påverka spelet i den sista tredjedelen, samtidigt som hon levererar den defensiva intensitet och disciplin som krävs på högsta nivå. Julies mod i bollinnehavet, tajmingen i hennes framåtlöpningar och kvaliteten på beslutsfattandet gör att hon regelbundet kommer att påverka avgörande ögonblick i svåra situationer, säger huvudtränare Martin Ho via uttalandet.

We are delighted to announce the signing of Julie Blakstad following the expiration of her contract at Hammarby IF ✍️



🗞️ https://t.co/ihmZFHvWdL pic.twitter.com/D6oiYZQ7I4 — Tottenham Hotspur Women (@SpursWomen) January 5, 2026

24-åringen ser fram emot sitt nya äventyr.

– Det här är en så fantastisk klubb, jag är så exalterad över att börja. Det här är en klubb med ambitioner, jag vet att både spelarna och personalen har höga ambitioner, vilket jag verkligen gillar. De fokuserar på utveckling, vilket är väldigt viktigt för mig, och jag har alltid sagt att jag vill spela mot de bästa spelarna så ofta jag kan. Jag kan inte vänta med att träffa alla i laget, säger Julie Blakstad via klubbens uttalande.

Julie Blakstad kommer bära nummer 41 på tröjan och återförenas med den före detta Hammarbyspelaren Cathinka Tandberg. Blakstad har tidigare representerat Manchester City.