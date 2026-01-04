Klart: Julie Blakstad lämnar Hammarby

Julie Blakstad har gjort sitt i Hammarby.

Stockholmsklubben bekräftar nu att norskan lämnar, i samband med att hennes kontrakt löpt ut.

Foto: Bildbyrån

Hammarby plockade in Julie Blakstad inför säsongen 2024 och framförallt den gångna säsongen så har norskan gjort succé i Stockholmsklubben.

Hennes avtal med Bajen löpte dock ut vid årsskiftet och nu meddelar klubben att hon går vidare i karriären.

– Jag vill tacka alla i och runt klubben för två fantastiska år i Bajen. Jag har mött så många fina människor och tar med mig minnen för livet. Jag kommer troligen aldrig spela inför supportrar som kan matcha Hammarbys. Det har varit en ära och ni kommer alltid finnas med mig. Jag hoppas att vi ses igen, säger hon via klubbens hemsida.

Totalt blev det 36 mål och 16 assist på 75 matcher för Blakstad i Hammarby.

– Vi gjorde såklart allt vi kunde för en eventuell förlängning med Julie, men har varit beredda på olika scenarion. Julie har haft en fantastisk utveckling i vår miljö på Kanalplan, inte minst under 2025 som slutligen ledde till en landslagsplats. Hon är en fantastisk människa och besitter en otrolig mentalitet både på och utanför planen. Vi önskar henne all lycka i fortsättningen!, säger sportchef Arnór Smárason.

Någon ny klubbadress offentliggörs inte, men enligt rapporter så väntas norskan flytta till England och till Tottenham.