Officiellt: Bryan Mbeumo presenterad av Manchester United

En av sommarens stora transfer-snackisar har fått ett slut.

Bryan Mbeumo lämnar Brentford och har skrivit på för Manchester United.

Enligt uppgifter köps han loss för 845 miljoner kronor.

Manchester United har bestämt försökt att värva Brentfords anfallare Bryan Mbeumo. Manchesterklubben sades, enligt The Athletic, för en tid sedan ha kommit med ett andra bud värt 55 miljoner pund, nästan 715 miljoner kronor till Brentford. Men Londonklubben ska då ha nobbat erbjudandet.

Efter det andra, och nobbade, budet kom The Guardian med nya uppgifter. De skrev att förhandlingarna mellan Manchester United och Brentford hade stannat av och att Uniteds vd, Sir Jim Ratcliffe, inte var benägen att betala Brentfords prislapp på 70 miljoner pund (över 900 miljoner kronor) för spelaren.

Nu har saker och ting ändrats – och Bryan Mbeumo presenterats av Manchester United.

Enligt transferjournalisten David Ornstein betalar United 65 miljoner pund, vilket är cirka 845 miljoner kronor, i garanterad övergångsumma. Lägg där till att ytterligare sex miljoner pund, 78 miljoner kronor, finns i prestationsrelaterade bonusar.

– Så fort jag fick veta att det fanns en chans att komma till Manchester United var jag tvungen att ta möjligheten att skriva på för klubben i mina drömmar, laget vars tröja jag bar när jag växte upp, säger Bryan Mbeumo i ett till sin nya klubb och fortsätter:

– Det är en massiv klubb.

Brentfords klubbchef, Phil Giles:

– Bryan kom till oss som tonåring och det har varit en fröjd att se honom utvecklas både som spelare och människa. Våra supportrar har älskat honom. Men, som med alla spelare, finns det en rätt tidpunkt att gå vidare och Bryans tid är nu. Han hade möjligheten att gå till en av de största klubbarna i världen och vi är väldigt glada för hans skull, säger Giles i ett uttalande.

Bryan Mbeumo har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till fram till sommaren 2030, med ytterligare ett år i option.

