Officiellt: Clement Bischoff klar för Red Bull Salzburg
RB Salzburg har gjort klart med en ny anfallare.
Efter att inte lyckats få loss August Priske har man gått för en annan dansk.
Clement Bischoff från Bröndby har nämligen plockats in.
RB Salzburg försökte sent under transferfönstret att lägga beslag på Dif-stjärnan August Priske, men någon övergång till österrikarna blev det inte.
FotbollDirekt avslöjade tidigare i veckan att Dif krävde 100 miljoner för att släppa Priske, medan Salzburg var redo att betala 65 miljoner.
En ny anfallare har dock den österrikiska storklubben nu gjort klart med och det är ett bekant ansikte för Priske.
Lagkamraten i det danska U21-landslaget, Clement Bischoff, är nämligen klar för klubben.
Han ansluter närmast från danska Bröndby.
