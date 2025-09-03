RB Salzburg har gjort klart med en ny anfallare.

Efter att inte lyckats få loss August Priske har man gått för en annan dansk.

Clement Bischoff från Bröndby har nämligen plockats in.

RB Salzburg försökte sent under transferfönstret att lägga beslag på Dif-stjärnan August Priske, men någon övergång till österrikarna blev det inte.

FotbollDirekt avslöjade tidigare i veckan att Dif krävde 100 miljoner för att släppa Priske, medan Salzburg var redo att betala 65 miljoner.

En ny anfallare har dock den österrikiska storklubben nu gjort klart med och det är ett bekant ansikte för Priske.

Lagkamraten i det danska U21-landslaget, Clement Bischoff, är nämligen klar för klubben.

Han ansluter närmast från danska Bröndby.

OFFIZIELL: Clement Bischoff wird ein Roter Bulle! ✍️



Der 19-jährige Däne wechselt von Bröndby IF zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. 🔴⚪️ pic.twitter.com/PAQ4vdlf3P — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 2, 2025